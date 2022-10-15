Виктор Оливейра признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Браги» Виктор Оливейра, известный как Витинья, признан лучшим игроком 4-го тура группового турнира Лиги Европы. 22-летний португалец победил в голосовании на официальном сайте УЕФА.

В матче против «Униона» Оливейра оформил хет-трик и помог своей команде сыграть на выезде вничью — 3:3.

Также на звание игрока недели претендовали Джоуи Верман, оформивший дубль в составе ПСВ, Вильям Бевинг, который забил два гола за «Штурм», а также вратарь «Омонии» Франсис Узохо, сделавший 11 сейвов.