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Виктор Оливейра признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 октября. «Унион» — «Брага» — 3:3. Виктор Оливейра.
Фото Global Look Press

Нападающий «Браги» Виктор Оливейра, известный как Витинья, признан лучшим игроком 4-го тура группового турнира Лиги Европы. 22-летний португалец победил в голосовании на официальном сайте УЕФА.

В матче против «Униона» Оливейра оформил хет-трик и помог своей команде сыграть на выезде вничью — 3:3.

Также на звание игрока недели претендовали Джоуи Верман, оформивший дубль в составе ПСВ, Вильям Бевинг, который забил два гола за «Штурм», а также вратарь «Омонии» Франсис Узохо, сделавший 11 сейвов.

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Лига Европы УЕФА
ФК Брага
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