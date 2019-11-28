Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер рассказал о настрое команды на матч группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

— Я думаю, что «Краснодар» сыграет иначе, чем в первом матче, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Тогда мы выиграли со счетом 5:0. Но теперь «Краснодар» будет играть на своем поле. И будет действовать совсем иначе.

Мы всегда смотрим на результат. И важно добиваться положительного исхода. Хотим набрать очки и в этой встрече. Выстроили тактику и состав команды, исходя из этой задачи.

Какая мотивация, когда мы уже вышли в плей-офф? В конце концов, есть еще и премии. Да и любая команда выходит на поле, чтобы победить.

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