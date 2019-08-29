Георгий Джикия: «Игра с «Зенитом» даст шанс реабилитироваться перед болельщиками»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы выразил надежду, что красно-белые смогут реабилитироваться перед фанатами в предстоящей встрече с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ.

— У «Спартака» есть проблема с прохождением квалификации в Лигу Европы и Лигу чемпионов. Это какая-то закономерность?

— Не стоит это связывать, потому что все матчи разные, разные соперники. Сегодня была совсем другая игра.

— Получается, что у нас ни одни из трех клубов не прошел квалификацию: ни «Краснодар», ни «Спартак», ни «Арсенал». Это уровень нашего футбола?

— Это ведь отдельно взятые матчи, а не сборная, чтобы решать, чей футбол сильнее: голландский, греческий или российский.

— Но в Португалии, Голландии и Греции уровень футбола выше, чем в России?

— Я думаю, нет. Есть определенные команды, очень квалифицированные, которые проходят до определенных этапов, борются за выход из группы, но и у нас есть команды, которые также будут представлять нашу страну в Лиге чемпионов.

— То, что игра с «Зенитом» так скоро — есть шанс реабилитироваться перед своими болельщиками. Это плюс?

— Конечно. Сегодня наши болельщики недовольны и этому есть объяснение. Поэтому хочется за сегодняшнюю игру и результат извиниться и тем болельщикам, которые сидели на трибунах до конца, хочу сказать огромное спасибо. А что касается «Зенита», это будет матч, который позволит забыть о сегодняшнем поражении.

— Хороший гол Бакаева и концовка матча сгладили впечатление?

— Возможно, это поможет нам в матче с «Зенитом». (Елена Григорьевская)