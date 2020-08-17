Гендиректор «Шахтера»: «Мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем «Интер»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча с «Интером» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Команда в хорошем настроении, — цитирует Палкина официальный сайт клуба. — Говорил с некоторыми футболистами: они хотят, чтобы матч начался как можно быстрее. Если бы сейчас им сказали играть, они бы вышли и уже играли. Настроение прекрасное, атмосфера великолепная. Ждем матч.

Мы спокойны. Все команды, которые дошли до полуфинала, сильны. Завтра нас ждет сложный матч. Но я уверяю вас: он будет сложный как для нас, так и для «Интера». При всем этом, я считаю, мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем «Интер». В этом, как мне кажется, наш плюс».

Матч "Интер" - "Шахтер" начнется в 22.00 по московскому времени.