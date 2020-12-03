Гайч рассказал, в чем заключается сила «Вольфсберга»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился ожиданиями от матча 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Вольфсберга».

— «Вольсфберг» применяет хороший, мощный прессинг, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гаича. — Видно, что австрийцы уделяют большое внимание этому элементу, постоянно его отрабатывают. У «Вольфсберга» здорово получается прессинговать коллективно, пожалуй, это самая сильная сторона соперника.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится сегодня, 3 декабря. Начало — в 20.55 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.