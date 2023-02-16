Гави пропустит ответный матч «Барселоны» против «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Гави пропустит ответный матч стыкового раунда Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» из-за перебора желтых карточек.

Он получил предупреждение во втором тайме первого матча между командами.

Отметим, что в первом тайме травму получил полузащитник каталонцев Педри. Его участие в ответной встрече также находится под вопросом.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.