«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Кунде стал автором автогола

«Манчестер Юнайтед» во втором тайме вышел вперед в матче стыкового раунда Лиги Европы против «Барселоны».

На 59-й минуте матча автором автогола стал защитник каталонцев Жюль Кунде.

Нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд, который забил первый гол команды в этом матче, сделал прострел в штрафную и после серии рикошетов мяч от Кунде отлетел в ворота каталонцев.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.