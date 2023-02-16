Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 22:04

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Кунде стал автором автогола

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» во втором тайме вышел вперед в матче стыкового раунда Лиги Европы против «Барселоны».

На 59-й минуте матча автором автогола стал защитник каталонцев Жюль Кунде.

Нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд, который забил первый гол команды в этом матче, сделал прострел в штрафную и после серии рикошетов мяч от Кунде отлетел в ворота каталонцев.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Жюль Кунде
1
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Рафинья сравнял счет
Гави пропустит ответный матч «Барселоны» против «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: команды обменялись голами в начале второго тайма
«Байер» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе
Педри получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед»
Фанаты «Трабзонспора» посвятили спасателям перфоманс перед матчем с «Базелем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: команды обменялись голами в начале второго тайма

Гави пропустит ответный матч «Барселоны» против «Манчестер Юнайтед»
Новости
RSS RSS
Все новости