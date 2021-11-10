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Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» заполнить трибуны на 30 процентов на матче с «Наполи»

Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» заполнить трибуны на 30 процентов на матче Лиги Европы с «Наполи»
12:55
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Роспотребнадзор разршил «Спартаку» провести матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи» в присутствии зрителей.

«Роспотребнадзор согласовал нам проведение матча против «Наполи» со зрителями. Порядок допуска прежний — 30 процентов от вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. В ближайшее время запустим билетную программу», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится 24 ноября, начало запланировано на 18.30 (мск). Красно-белые занимают последнее, 4-е место в группе C с 4 очками в 4 матчах. «Наполи» идет на первой строчке с 7 очками в 4 играх.

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Иван Торопцев все материалы автора

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