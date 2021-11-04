«Галатасарай» — «Локомотив»: Керк и Лисакович выйдут в старте, Смолов остался в запасе
19:22
Стали известны составы «Галатасарая» и «Локомотива» на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы.
«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Баринов, Едвай, Рыбус, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Рыбчинский, Жемалетдинов, Лисакович.
Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Мурило, Сильянов, Петров, Черный, Камано, Смолов.
«Галатасарай»: Муслера, Едлин, Нельссон, Маркао, Ван Аанхолт, Беркан Кутлу, Моруцан, Актюркоглу, Фегули, Чикылдэу, Дервишоглу.
Запасные: Чипе, Антальялы, Эзтюрк, Бабел, Мохамед, Эмер Байрам, Арслан, Луйиндама, Бабаджан, Йылмаз, Кылынч, Дьянь.
Матч пройдет сегодня, 4 ноября в Стамбуле и начнется в 20:45 мск.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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