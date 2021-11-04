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«Галатасарай» — «Локомотив»: Керк и Лисакович выйдут в старте, Смолов остался в запасе

19:22
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Стали известны составы «Галатасарая» и «Локомотива» на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Баринов, Едвай, Рыбус, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Рыбчинский, Жемалетдинов, Лисакович.

Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Мурило, Сильянов, Петров, Черный, Камано, Смолов.

«Галатасарай»: Муслера, Едлин, Нельссон, Маркао, Ван Аанхолт, Беркан Кутлу, Моруцан, Актюркоглу, Фегули, Чикылдэу, Дервишоглу.

Запасные: Чипе, Антальялы, Эзтюрк, Бабел, Мохамед, Эмер Байрам, Арслан, Луйиндама, Бабаджан, Йылмаз, Кылынч, Дьянь.

Матч пройдет сегодня, 4 ноября в Стамбуле и начнется в 20:45 мск.

Галатасарай — Локомотив

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Сергей Разин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»