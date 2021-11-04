Стали известны составы «Галатасарая» и «Локомотива» на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Баринов, Едвай, Рыбус, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Рыбчинский, Жемалетдинов, Лисакович.

Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Мурило, Сильянов, Петров, Черный, Камано, Смолов.

«Галатасарай»: Муслера, Едлин, Нельссон, Маркао, Ван Аанхолт, Беркан Кутлу, Моруцан, Актюркоглу, Фегули, Чикылдэу, Дервишоглу.

Запасные: Чипе, Антальялы, Эзтюрк, Бабел, Мохамед, Эмер Байрам, Арслан, Луйиндама, Бабаджан, Йылмаз, Кылынч, Дьянь.

Матч пройдет сегодня, 4 ноября в Стамбуле и начнется в 20:45 мск.