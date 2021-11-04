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«Галатасарай» — «Локомотив»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы

19:15
«Локомотив» в гостях сыграет против «Галатасарая» в матче группового раунда Лиги Европы. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» в гостях сыграет против «Галатасарая» в матче группового раунда Лиги Европы. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 4 ноября, «Локомотив» в гостях сыграет против «Галатасарая» в матче группового раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

В первой встрече команд, которая состоялась 21 октября в Москве, турки обыграли железнодорожников со счетом 1:0.

«Локо» идет на последнем месте в турнирной таблице группы Е, набрав всего один балл в трех встречах. Лидирует как раз «Галатасарай», у турков 7 очков.

Следить за матчем «Галатасарай» — «Локомотив» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Галатасарай — Локомотив

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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