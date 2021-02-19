«Аякс» на выезде обыграл «Лилль»

«Аякс» победил «Лилль» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

У победителей забивали Душан Тадич (с пенальти) и Брайан Броббей. Ответный матч состоится 25 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Голландия) — 1:2 (0:0)

Голы: Веа, 72 (1:0). Тадич, 87 — с пенальти (1:1). Броббей, 89 (1:2).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Брадарич, 83), Ботман, Ренату Санчеш, Юсуф Языджи (Араужу, 62), Сумаре, Давид (Иконе, 78), Бамба, Веа.

«Аякс»: Стекеленбург, Блинд, Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Ренс (Схюрс, 82), Классен, Альварес, Тадич, Нерес (Броббей, 74), Антони (Идрисси, 82).

Предупреждения: Альварес, 12. Зеки Челик, 17. Юсуф Языджи, 40. Блинд, 66. Ренс, 77. Меньян, 88. Ренату Санчеш, 90. Броббей, 90+5.

Судья: Кружляк (Словакия).

18 февраля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».