«Рейнджерс» Джеррарда вырвал победу у «Антверпена», «Мольде» и «Хоффенхайм» сыграли вничью

«Мольде» и «Хоффенхайм» не выявили победителя в матче 1/16 финала Лиги Европы (3:3). В других встречах «Зальцбург» проиграл «Вильярреалу» (0:2), «Рейнджерс» вырвал победу у «Антверпена» (4:3).

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

«Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия) — 3:3 (1:3)

Голы: Даббур, 8 (0:1). Даббур, 28 (0:2). Эллингсен, 41 (1:2). Баумгартнер, 45+3 (1:3). Андерсен, 70 (2:3). Фофана, 74 (3:3).

Нереализованный пенальти: Даббур, 63 (вратарь).

«Мольде»: Линде, Бьернбак, Грегерсен, Хауген, Педерсен, Эйкрем, Эурснес, Эллингсен, Сигурдарсон (Кнудтсон, 65), Болли (Фофана, 65), Андерсен (Кристенсен, 86).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Адамс Нуху (Богард, 83), Ричардс, Руди, Самассеку (Гриллич, 62), Гачинович (Кадержабек, 26), Баумгартнер, Йон, Даббур (Рюттер, 83), Бебу (Адамян, 62).

Предупреждение: Грегерсен, 63.

Судья: Фраппар (Франция).

18 февраля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

«Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:2 (0:1)

Голы: Пако Алькасер, 41 (0:1). Ниньо, 71 (0:2).

Нереализованный пенальти: Пако Алькасер, 29 (вратарь).

«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Соле, Кристенсен, Фалльци, Юнузович (Бернед, 74), Мвепу, Ааронсон (Окафор, 61), Сучич (Адейеми, 61), Дака, Бериша.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пенья (Фойт, 46), Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Капуэ (Хауме Коста, 74), Тригерос, Мойсес Гомес (Педраса, 59), Пако Алькасер (Ниньо, 59), Морено (Пино, 83).

Предупреждения: Кристенсен, 28. Соле, 40. Окафор, 89. Альбиоль, 90. Ульмер, 90+5.

Судья: Трейманис (Латвия).

Стадион «Ред Булл Арена».

«Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 3:4 (2:1)

Голы: Арибо, 39 (0:1). Авенатти, 45 (1:1). Рафаэлов, 45+8 — с пенальти (2:1). Баришич, 59 — с пенальти (2:2). Хонгла, 67 (3:2). Кент, 83 (3:3). Баришич, 90 — с пенальти (3:4).

«Антверпен»: Бейранванд (Де Вольф, 77), Де Лат, Лукаку, Ле Маршан, Бута, Сек, Рафаэлов (Желен, 90+1), Геркенс (Ампома, 90+1), Бойя (Верстрате, 69), Хонгла (Миеси, 90+1), Авенатти.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер (Балогун, 25), Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Эрфилд (Джэк, 74), Камара, Арибо (Хаджи, 74), Руф (Кент, 45+5), Морелос.

Предупреждения: Баришич, 44. Кент, 53. Де Лат, 59. Сек, 63. Эрфилд, 64.

Удаление: Сек, 89.

Судья: Кабаков (Болгария).

Антверпен. Стадион «Босейлстадион».