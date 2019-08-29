«Фратрия» спросила, кого болельщики «Спартака» ждут на жеребьевке. Твит уже удален
29 августа 2019, 23:59
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» после поражения красно-белых в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы от «Браги» (1:2) опубликовало в своем Twitter пост, в котором поинтересовались у фанатов, кого бы они хотели видеть в групповом турнире. Завтра, 30 августа, пройдет жеребьевка ЛЕ.
«Завтра, в 14.00 (мск), состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Следим, красно-белые. Кого бы хотели в группу?» — было написано в Twitter «Фратрии».
Позже эта публикация была удалена из аккаунта сообщества фанатов московского клуба.
Возможно, это была отложенное или ошибочное сообщение из черновика. Также существует вероятность, что Twitter «Фратрии» взломали.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Провал «Спартака» и «Арсенала»