«Фратрия» спросила, кого болельщики «Спартака» ждут на жеребьевке. Твит уже удален

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» после поражения красно-белых в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы от «Браги» (1:2) опубликовало в своем Twitter пост, в котором поинтересовались у фанатов, кого бы они хотели видеть в групповом турнире. Завтра, 30 августа, пройдет жеребьевка ЛЕ.

«Завтра, в 14.00 (мск), состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Следим, красно-белые. Кого бы хотели в группу?» — было написано в Twitter «Фратрии».

Позже эта публикация была удалена из аккаунта сообщества фанатов московского клуба.

Возможно, это была отложенное или ошибочное сообщение из черновика. Также существует вероятность, что Twitter «Фратрии» взломали.