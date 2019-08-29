Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Фратрия» спросила, кого болельщики «Спартака» ждут на жеребьевке. Твит уже удален

29 августа 2019, 23:59
"Фратрия". Фото instagram.com
"Фратрия". Фото instagram.com
Теги:

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» после поражения красно-белых в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы от «Браги» (1:2) опубликовало в своем Twitter пост, в котором поинтересовались у фанатов, кого бы они хотели видеть в групповом турнире. Завтра, 30 августа, пройдет жеребьевка ЛЕ.

«Завтра, в 14.00 (мск), состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Следим, красно-белые. Кого бы хотели в группу?» — было написано в Twitter «Фратрии».

Позже эта публикация была удалена из аккаунта сообщества фанатов московского клуба.
Возможно, это была отложенное или ошибочное сообщение из черновика. Также существует вероятность, что Twitter «Фратрии» взломали.

Спартак — Брага

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Провал «Спартака» и «Арсенала»




Прямой эфир
Прямой эфир