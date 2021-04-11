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Фонсека: «Нужно сыграть безупречно, чтобы выйти в полуфинал Лиги Европы»

11 апреля 2021, 23:34
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против «Аякса». Первая игра завершилась победой римлян со счетом 2:1.

«Аякс» — очень сильная команда, мы должны сыграть надежно в защите и не допускать ошибок. Необходимо выложиться на все сто процентов, потому что соперник в полном порядке. Ребята должны понимать, что мы ещё не вышли в полуфинал, нам нужно проделать безупречную работу, чтобы добиться успеха», — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

Ответный матч между «Ромой» и «Аяксом» состоится в четверг, 15 апреля.

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