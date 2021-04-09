Вратарь «Ромы» Пау Лопес назван лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал голкипер «Ромы» Пау Лопес, сообщается 9 апреля на официальном сайте УЕФА.

26-летний испанец сделал 8 сейвов и отразил пенальти в гостевом матче с амстердамским «Аяксом» в 1/4 финала ЛЕ, над которым «Рома» одержала победу со счетом 2:1.

На звание лучшего игрока также претендовали: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Томаш Голеш («Славия» Пр) и Херард Морено («Вильярреал»).