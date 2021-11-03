Филип Младенович заявил, что «Легия» готова остановить «Наполи»
Защитник «Легии» Филип Младенович поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Наполи» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Я думаю, что вся Варшава ждала таких соперников. Мы действительно никого не боимся, ни у кого из нас нет причин на это, — приводит Meczyki слова футболиста. — Команда не будет сражаться, мы будем играть в футбол. Нас ожидает интересная встреча. Каждый из игроков соперника обладает большим мастерством, и «Легия» готова остановить их».
Матч между «Легией» и «Наполи» пройдет в четверг, 4 ноября, в Варшаве. Польский клуб занимает первое место в группе С, набрав 6 очков в трех матчах.
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