Филип Младенович заявил, что «Легия» готова остановить «Наполи»

Защитник «Легии» Филип Младенович поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Наполи» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Я думаю, что вся Варшава ждала таких соперников. Мы действительно никого не боимся, ни у кого из нас нет причин на это, — приводит Meczyki слова футболиста. — Команда не будет сражаться, мы будем играть в футбол. Нас ожидает интересная встреча. Каждый из игроков соперника обладает большим мастерством, и «Легия» готова остановить их».

Матч между «Легией» и «Наполи» пройдет в четверг, 4 ноября, в Варшаве. Польский клуб занимает первое место в группе С, набрав 6 очков в трех матчах.