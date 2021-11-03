Ольга Смородская: «У «Спартака» нет никаких шансов, «Лестер» устроит разгром»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы «Лестер» — «Спартак».
«У «Спартака» нет никаких шансов завтра, — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — «Лестер» устроит разгром при своих фанатах. Даже не знаю, сколько англичанам нужно будет забить, чтобы они успокоились. Уже одно чудо случилось у красно-белых в Неаполе, больше им так сильно не повезет. Снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Я не верю в «Спартак», он слишком слабый. Красно-белым сейчас сложно даже в российском чемпионате, они не соответствуют уровню Лиги Европы».
Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет в четверг, 4 ноября, в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.
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