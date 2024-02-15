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15 февраля, 19:30

«Фейеноорд» — «Рома»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Трансляция игры «Фейеноорд» — «Рома» начнется на «Матч ТВ» в 20.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави.
Стефан Эль-Шаарави.
Фото AFP

«Фейеноорд» на домашнем стадионе в городе Роттердам примет «Рому» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы 15 февраля, в четверг. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Фейеноорд» — «Рома» можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 20.30 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния Лиги Европы с помощью матч-центра «СЭ».

На канале «Матч Премьер» для всех пользователей с подпиской на сервис пройдет онлайн-перекличка игр плей-офф Лиги Европы.

Римляне набрали 13 очков в группе G Лиги Европы с 13 очками, а «Фейеноорд» стал третьим в группе E Лиги чемпионов с шестью баллами.

Лига Европы: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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