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15 февраля, 19:45

«Шахтер» — «Марсель»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Самые яркие моменты игры «Шахтер» — «Марсель» покажут на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо.
Дженнаро Гаттузо.
Фото AFP

Донецкий «Шахтер» в статусе хозяев примет «Марсель» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы 15 февраля. Игра на территории стадиона «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) начнется в 20.45 по московскому времени.

Самые интересные события поединка «Шахтер» — «Марсель» можно будет увидеть в формате видеотрансляции на канале «Матч Премьер», где с 20.30 мск будет идти онлайн-перекличка всех игр плей-офф Лиги Европы 15 февраля.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Шахтер» — «Марсель» с помощью матч-центра «СЭ».

«Марсель» тренера Дженнаро Гаттузо занял второе место в группе B Лиги Европы с 13 очками. «Шахтер» стал третьим в группе H Лиги чемпионов с 9 баллами.

Финал Лиги Европы сезона 2023 / 2024 пройдет 22 мая 2024 года в Дублине на стадионе «Авива».

Лига Европы: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Марсель
ФК Шахтер (Донецк)
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