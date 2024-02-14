Лига Европы: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля

В четверг, 15 февраля, пройдут матчи стыкового раунда Лиги Европы сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и информацию о трансляциях игр второго по значимости еврокубка. Время начала — московское.

Следите за ключевыми событиями противостояний Лиги Европы с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание и где смотреть трансляции матчей Лиги Европы 15 февраля

20.45. «Фейеноорд» — «Рома». Видеотрансляция на «Матч ТВ»

20.45. «Янг Бойз» — «Спортинг». Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

20.45. «Галатасарай» — «Спарта» П. Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

20.45. «Шахтер» — «Марсель». Видеотрансляция на «Матч Премьер» (главные моменты)

23.00. «Милан» — «Ренн». Видеотрансляция на «Матч ТВ»

23.00. «Ланс» — «Фрайбург». Видеотрансляция на «Матч Футбол 2 »

23.00. «Бенфика» — «Тулуза». Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

23.00. «Брага» — «Карабах». Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

На канале «Матч Премьер» для всех пользователей с подпиской на сервис пройдут онлайн-переклички игр плей-офф Лиги Европы.

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