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14 февраля, 20:45

Лига Европы: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля

15 февраля пройдет восемь матчей плей-офф Лиги Европы
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Нападающий «Милана» Рафаэль Леао.
Рафаэль Леао.
Фото Reuters

В четверг, 15 февраля, пройдут матчи стыкового раунда Лиги Европы сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и информацию о трансляциях игр второго по значимости еврокубка. Время начала — московское.

Следите за ключевыми событиями противостояний Лиги Европы с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание и где смотреть трансляции матчей Лиги Европы 15 февраля

  • 20.45. «Фейеноорд» — «Рома». Видеотрансляция на «Матч ТВ»
  • 20.45. «Янг Бойз» — «Спортинг». Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
  • 20.45. «Галатасарай» — «Спарта» П. Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
  • 20.45. «Шахтер» — «Марсель». Видеотрансляция на «Матч Премьер» (главные моменты)
  • 23.00. «Милан» — «Ренн». Видеотрансляция на «Матч ТВ»
  • 23.00. «Ланс» — «Фрайбург». Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
  • 23.00. «Бенфика» — «Тулуза». Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
  • 23.00. «Брага» — «Карабах». Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

На канале «Матч Премьер» для всех пользователей с подпиской на сервис пройдут онлайн-переклички игр плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Лига Европы УЕФА
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