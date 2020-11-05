«Фейеноорд» назвал состав на матч с ЦСКА
22:05
Стал известен стартовый состав «Фейеноорда» на матч группового турнира Лиги Европы против ЦСКА.
«Фейеноорд»: Бейлов, Гертрейда, Спайич, Сенези, Маласиа, Димерс, Тоорнстра, Оркун Кеджуку, Бергехейс, Линссен, Хапс.
Запасные: Марсман, тер Хове, Нарсингх, Джонстон, Жоау Тейшейра, Боттегин, Баннис, Фенте, Верманн.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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