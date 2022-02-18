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Сегодня, 08:35

Пике разочарован матчем «Барселоны» с «Наполи» в 1/8 финала Лиги Европы

Пике считает, что «Барселона» могла победить в матче с «Наполи»
Виктория Кравченко
Пике.
Фото Getty Images

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался по поводу ничейного матча с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы могли бы выиграть со счетом 3:1, 4:1. Нас разочаровывает то, что получилось в итоге. Показанный уровень игры достаточен для того, чтобы побеждать в Лиге Европы. Нам очень хотелось добиться перевеса перед ответным визитом в Неаполь», — цитирует Пике пресс-служба УЕФА.

Ответная игра команд пройдет в Неаполе 24 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Жерар Пике
ФК Барселона
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