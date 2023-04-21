Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 03:42

Фернандо: «У «Севильи» непросто складывается сезон в чемпионате, но пришло время поменять мышление и продолжить в том же духе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Севильи» Фернандо прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был волшебный вечер. Я очень рад. В этом сезоне у нас было не так много поводов для радости. У нас непросто складывается сезон в чемпионате, но пришло время поменять мышление и продолжить в том же духе.

Болельщики сыграли важную роль. Здесь зрители с первых минут гонят нас вперед. Мы хотели, чтобы они нами гордились, ведь этот сезон складывается очень непросто, но сегодня мы едем домой счастливыми», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандо.

Севильцы победили «МЮ» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ювентусом».

 
Пауло Дибала в&nbsp;матче Лиги Европы &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фейеноорд&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Чудовищные ошибки привели к катастрофе «МЮ», у «Ювентуса» плюс 15 очков и полуфинал, Дибала вытащил Моуринью из пропасти
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037780--sevilla-vs-man-united/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?
Bloomberg: США и страны G7 рассматривают почти полный запрет на экспорт в Россию
Сильный взрыв произошел в Белгороде
На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии матча за мировую шахматную корону
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/4 финала: кто пройдет дальше?
Мендилибар: «Довольно удивительно, что обыграли «МЮ» так уверенно, без всяких проблем»
Каземиру — о поражении от «Севильи»: «Просто нам не удалось хорошо сыграть»
Окампос — о победе над «МЮ»: «Почти идеальный матч «Севильи»
Эриксен — о поражении от «Севильи»: «У «МЮ» был плохой день»
Голы Дибалы, Бакккера, Эль-Шаарави и Терхо претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
Чудовищные ошибки привели к катастрофе «МЮ», у «Ювентуса» плюс 15 очков и полуфинал, Дибала вытащил Моуринью из пропасти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мендилибар: «Довольно удивительно, что обыграли «МЮ» так уверенно, без всяких проблем»
Новости
RSS RSS
Все новости