Фернандо: «У «Севильи» непросто складывается сезон в чемпионате, но пришло время поменять мышление и продолжить в том же духе»

Полузащитник «Севильи» Фернандо прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был волшебный вечер. Я очень рад. В этом сезоне у нас было не так много поводов для радости. У нас непросто складывается сезон в чемпионате, но пришло время поменять мышление и продолжить в том же духе.

Болельщики сыграли важную роль. Здесь зрители с первых минут гонят нас вперед. Мы хотели, чтобы они нами гордились, ведь этот сезон складывается очень непросто, но сегодня мы едем домой счастливыми», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандо.

Севильцы победили «МЮ» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ювентусом».