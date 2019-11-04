«Ференцварош» перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы сыграл вничью
17:44
В преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с ЦСКА «Ференцварош» сыграл вничью с «Мезекевешдом» (1:1) в чемпионате Венгрии.
Матч группы H пройдет 7 ноября в Будапеште и начнется в 23.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
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