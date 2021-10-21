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«Фенербахче» и «Антверпен» сыграли вничью в матче Лиги Европы

21:38
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«Фенербахче» и «Антверпен» сыграли вничью в матче Лиги Европы — 2:2.

В составе хозяев дубль сделал эквадорский нападающий Эннер Валенсия.

Встречу судил российский арбитр Сергей Иванов.

Турецкая команда с 2 очками занимает третье место в группе, бельгийская (1 очко) — на последней строчке.

В другой встрече группы D «Айнтрахт» примет «Олимпиакос».

Лига Европы. 3-й тур. Группа D

«Фенербахче» (Турция) — «Антверпен» (Бельгия) — 2:2 (2:1)

Голы: Саматта, 2 (0:1). Валенсия, 21 (1:1). Валенсия, 45 (2:1) — c пенальти. Геркенс, 62 (2:2).

Нереализованный пенальти: Валенсия, 37 (штанга).

«Фенербахче» (Турция): Алтай Байындыр, Тиссеран, Ким Мин Джэ, Солои (Новак, 87), Езил (Пелкас, 66), Соса (Сангаре, 67), Луиз Густаву, Валенсия, Осайи-Самуэль, Кадиоглу (Зайц, 67), Бериша (Росси, 66).

«Антверпен»: Бюте, Де Лат, Алмейда, Батай, Верстрате, Геркенс, Фишер (Баликвиша, 46), Фрай (Мануэль, 70), Саматта (Двомо, 63).

Предупреждения: Кадиоглу, 40. Фишер, 44. Де Лат, 54. Солои, 59. Зайц, 75. Геркенс, 81.

Судья: Иванов (Россия).

21 октября. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2021-2022/groups/

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