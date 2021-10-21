«Лацио» и «Марсель» сыграли вничью в матче Лиги Европы

«Лацио» сыграл вничью с «Марселем» со счетом 0:0 в матче группового турнира Лиги Европы.

На данный момент итальянский клуб занимает второе место в группе Е (4 очка), а французский — третье (3 очка).

В этой же группе играют московский «Локомотив» и «Галатасарай». Их матч состоится сегодня, в 22.00 (мск).

Лига Европы

Группа E

«Лацио» (Италия) — «Марсель» (Франция) — 0:0

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Катальди (Лукас, 77), Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 56), Дзакканьи (Моро, 78), Лаццари, Башич (Луис Альберто, 57), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро, 56).

«Марсель»: Пау Лопес, Чалета-Цар, Лирола (Дьенг, 61), Перес, Салиба, Ронжье (Балерди, 85), Гендузи (Гей, 73), Камара, Пайет, Милик (Жерсон, 74), Дженгиз Юндер.

Предупреждения: Пайет, 52. Камара, 73. Ронжье, 81.

Судья: Айтекин (Германия).

21 октября. Рим. Стадион Олимпийский.