Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Лацио» и «Марсель» сыграли вничью в матче Лиги Европы

21:35
Теги:

«Лацио» сыграл вничью с «Марселем» со счетом 0:0 в матче группового турнира Лиги Европы.

На данный момент итальянский клуб занимает второе место в группе Е (4 очка), а французский — третье (3 очка).

В этой же группе играют московский «Локомотив» и «Галатасарай». Их матч состоится сегодня, в 22.00 (мск).

Лига Европы
Группа E
«Лацио» (Италия) — «Марсель» (Франция) — 0:0
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Катальди (Лукас, 77), Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 56), Дзакканьи (Моро, 78), Лаццари, Башич (Луис Альберто, 57), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро, 56).
«Марсель»: Пау Лопес, Чалета-Цар, Лирола (Дьенг, 61), Перес, Салиба, Ронжье (Балерди, 85), Гендузи (Гей, 73), Камара, Пайет, Милик (Жерсон, 74), Дженгиз Юндер.
Предупреждения: Пайет, 52. Камара, 73. Ронжье, 81.
Судья: Айтекин (Германия).
21 октября. Рим. Стадион Олимпийский.

Лацио — Марсель

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Члены делегаций Польши и стран Балтии покинули конференцию во время речи Матвиенко
1
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»