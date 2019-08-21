Фанаты «Спартака» и актер Дмитрий Назаров не могут вылететь на матч с «Брагой»

Болельщики «Спартака» не могут вылететь в Португалию на матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы против «Браги», сообщил в Twitter болельщик красно-белых Олег Семенов. Среди них и известный актер Дмитрий Назаров.

— Вылет рейса Lufthansa LH1178 Франфурт-на-Майне — Порту задерживается по техническим причинам. Самолет отогнали от терминала. Пассажиры, в том числе болельщики «Спартака» ожидают бригаду ремонтников в салоне самолета. С нами артист Назаров. Держим периметр, — написал Семенов.

Вылет рейса @lufthansa LH1178 Франфурт-на-Майне — Порту задерживается по техническим причинам. Самолёт отогнали от терминала. Пассажиры, в том числе болельщики @fcsm_official, ожидают бригаду ремонтников в салоне самолёта. С нами артист Назаров. Держим периметр:-) #наБрагу #кейс — Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) August 21, 2019

Позднее он написал: «Кина не будет. Lufthansa предлагает другой самолет на Брагу. От того, когда он будет предоставлен, зависит размер компенсации пассажирам.

Кина не будет:-) @lufthansa предлагает другой самолёт #наБрагу . От того когда он будет предоставлен, зависит размер компенсации пассажирам ... #кейс #fanshotline24 — Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) August 21, 2019

Матч «Брага» — «Спартак» состоится 22 августа и начнется в 21.45 по московскому времени.

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