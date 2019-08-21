Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Фанаты «Спартака» и актер Дмитрий Назаров не могут вылететь на матч с «Брагой»

15:35
Теги:

Болельщики «Спартака» не могут вылететь в Португалию на матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы против «Браги», сообщил в Twitter болельщик красно-белых Олег Семенов. Среди них и известный актер Дмитрий Назаров.

— Вылет рейса Lufthansa LH1178 Франфурт-на-Майне — Порту задерживается по техническим причинам. Самолет отогнали от терминала. Пассажиры, в том числе болельщики «Спартака» ожидают бригаду ремонтников в салоне самолета. С нами артист Назаров. Держим периметр, — написал Семенов.

Позднее он написал: «Кина не будет. Lufthansa предлагает другой самолет на Брагу. От того, когда он будет предоставлен, зависит размер компенсации пассажирам.

Матч «Брага» — «Спартак» состоится 22 августа и начнется в 21.45 по московскому времени.

Все о Лиге Европы — здесь.

Брага — Спартак

Опрос

проголосовало: 17010
Все опросы
Попадет ли «Спартак» в группу Лиги Европы-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://twitter.com/Mosfilmovskiy

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир