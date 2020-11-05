Фанаты «Фейеноорда» устроили потасовку с полицией перед матчем с ЦСКА
21:31
Фанаты «Фейеноорда» накануне матча 3-го тура Лиги Европы против ЦСКА устроили потасовку с полицией, сообщает De Telegraaf.
В центре Роттердама болельщики забросали полицейских файерами, также было зафиксировано несколько мелких потасовок. Судя по видео, файеры спровоцировали несколько мелких пожаров.
#Feyenoord #Rotterdam#Feycsk pic.twitter.com/epGV2pjNQL— Plakplaat (@Plakplaat63) November 5, 2020
Матч «Фейеноорд» — ЦСКА начнется в 23.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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