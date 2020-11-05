Фанаты «Фейеноорда» устроили потасовку с полицией перед матчем с ЦСКА

Фанаты «Фейеноорда» накануне матча 3-го тура Лиги Европы против ЦСКА устроили потасовку с полицией, сообщает De Telegraaf.

В центре Роттердама болельщики забросали полицейских файерами, также было зафиксировано несколько мелких потасовок. Судя по видео, файеры спровоцировали несколько мелких пожаров.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА начнется в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.