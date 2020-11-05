Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Фанаты «Фейеноорда» устроили потасовку с полицией перед матчем с ЦСКА

21:31
Теги:

Фанаты «Фейеноорда» накануне матча 3-го тура Лиги Европы против ЦСКА устроили потасовку с полицией, сообщает De Telegraaf.

В центре Роттердама болельщики забросали полицейских файерами, также было зафиксировано несколько мелких потасовок. Судя по видео, файеры спровоцировали несколько мелких пожаров.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА начнется в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17727
Все опросы
ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир