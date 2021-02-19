Вратарь «Краснодара» Евгений Городов после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3) отметил, что команда может реабилитироваться в ответной встрече.

— Первая игра после долгого перерыва, — сказал Городов в эфире «Матч.Премьер». — «Загреб» уже начал свой чемпионат, у нас это первая игра. Наверное, надо было немножко разбегаться, войти в игру, ритм почувствовать. В принципе, нормально сыграли.

— Второй и третий голы в наши ворота, скорее всего, назовут вратарскими. Вы бы как их назвали и охарактеризовали?

— Да можно как угодно называть. Пропустили — ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра — будем готовиться.

— Три пропущенных мяча дома — не слишком ли много для того, чтобы пройти дальше?

— Может быть, много, но есть ответная игра — посмотрим.

— То есть вы нацелены компенсировать это?

— Ну а почему нет? Все возможно.