Олич назвал причину поражения «Краснодара» в матче с загребским «Динамо»

Экс-нападающий ЦСКА и загребского «Динамо» Ивица Олич поделился с «СЭ» впечатлениями о матче «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).

«Динамо» уже играют, так как наш (хорватский, — прим «СЭ») чемпионат возобновили, — заявил Олич «СЭ». - Поэтому видно хорошую подготовку команды. Чего не скажешь о «Краснодаре». Не в самой лучшей форме , скорее на товарищеском уровне краснодарцы играли, нежели чем на профессиональном, а при таком раскладе стопроцентного успеха не добиться. Я думал, что второй тайм для «Динамо» будет опасным и напряженным, но нет. Играли парни в свою игру и очень уверенно. Заслуженная победа".

Также Олич указал на ошибки в игре «Краснодара» и предположил исход следующей игры.

«Игра была примерно равной, но у «Краснодара» серьезные проблемы в обороне, — сказал Олич. — Хорваты грамотно владеют мячом, и появляется возможность атаковать, либо же проводить немедленную контратаку. Поэтому я предполагаю, что следущая игра будет за «Динамо».

Ответная игра между «Динамо» и «Краснодаром» состоится 25 февраля в Хорватии.

(Елизавета Денисова)