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«Если ЦСКА хочет выходить из группы, надо побеждать дома». Ярошик о матче с загребским «Динамо»

16:28
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Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от грядущей игры армейцев в Лиге Европы против хорватского «Динамо».

— Если ЦСКА хочет выходить из этой группы, надо обязательно побеждать дома, без всяких вопросов, — заявил «СЭ» Ярошик. — Но не все в России почему-то понимают, что клубы из небольших стран и небольших городков тоже хорошо работают и умеют играть в футбол. Сильные футболисты есть не только в РПЛ и топовых лигах Европы. В Лиге Европы нелегко обыгрывать любого соперника. (Севастиан Терлецкий)

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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