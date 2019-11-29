«Эмери на выход». Фанаты «Арсенала» возмущены поражением от «Айнтрахта»

«Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче группового турнира Лиги Европы со счетом 1:2. Английский клуб с 10 очками является лидером группы F и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф еврокубка, однако фанаты команды возмущены поражением и требуют в официальном Twitter клуба увольнения главного тренера Унаи Эмери.

JohnTheArsenal: Не смысла давать тренеру время, если у него нет четкого видения того, что он хочет. Мало того, что он не улучшил защиту, но он сделал полузащиту и атаку хуже. Работает уже 18 месяцев и до сих пор он не знает преимуществ своей команды и того, как он хочет играть.

TheArseneView: Честно говоря, уже надоело стонать и жаловаться. Настолько Эмери тактически неумелый и неспособный тренер, чтобы управлять командой, которая не смогла выиграть в 7 играх. Это уже не «Арсенал», который мы все любим. Это руины.

ayoaborisade: Поддерживал «Арсенал» 18 лет из 21 года Венгера, и никогда он не был таким ужасным... Даже на пике продаж наших лучших игроков, мы все равно играли хорошо. Эмери, спасибо за твой хаос, твое время пришло к концу.

ArsenalsRelated: Пришел момент покончить с эрой Эмери.

jjgafc: Пожалуйста, пусть это будет последняя игра этого главного тренера. Он потерял доверие игроков, болельщиков и, возможно, персонала футбольной команды. Настало время расстаться, и настал лучший момент для этого.

Frankfurt claim the three points.



? #UEL — Arsenal (@Arsenal) November 28, 2019

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