Элвер Рахимич: «Гончаренко найдет способ добиться положительного результата»

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич уверен, что Виктор Гончаренко найдет способ обыграть «Лудогорец» в 1-м туре Лиги Европы.

— У красно-синих очень много травм, ряд важных футболистов пропустит игру, — цитируют «Известия» Рахимича. — Придется играть с теми, кто здоров и остался в составе. Это непростая задача для тренерского штаба. Но я уверен, что Виктор Гончаренко найдет способ добиться положительного результата даже в этих условиях.

«СЭ» проведет текстовую трансляциюматча «Лудогорец» — ЦСКА, который пройдет 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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