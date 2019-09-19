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Элвер Рахимич: «Гончаренко найдет способ добиться положительного результата»

07:19
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Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич уверен, что Виктор Гончаренко найдет способ обыграть «Лудогорец» в 1-м туре Лиги Европы.

— У красно-синих очень много травм, ряд важных футболистов пропустит игру, — цитируют «Известия» Рахимича. — Придется играть с теми, кто здоров и остался в составе. Это непростая задача для тренерского штаба. Но я уверен, что Виктор Гончаренко найдет способ добиться положительного результата даже в этих условиях.

«СЭ» проведет текстовую трансляциюматча «Лудогорец» — ЦСКА, который пройдет 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://iz.ru/922791/sevastian-terletckii/mudryi-ludogoretc-tcska-nachinaet-ligu-evropy-matchem-v-bolgarii

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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