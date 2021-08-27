Дзаньоло отказался от выходных и забил первый гол за 400 дней

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча Лиги конференций против «Трабзонспора» рассказал, что полузащитник Николо Дзаньоло не должен был играть. В этой встрече итальянец, который вернулся в строй после второго разрыва крестообразных связок, забил первый гол за 400 дней.

«Я хотел дать ему два дня отдыха, он сказал: «Нет». Я спросил его, нужно ли ему несколько дней паузы. Очевидно, он не будет играть в воскресенье, и для меня не было бы проблемой дать ему два выходных. Он сказал мне, что хочет остаться с командой, и это что-то значит», — цитирует Football Italia Моуринью.