Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть и во сколько начало трансляции

Сегодня, 27 августа, в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Начало мероприятия в 13.00 по московскому времени.

От России во втором по значимости клубном турнире Европы в этом году сыграют два московских клуба — «Локомотив» и «Спартак».

Подробнее о раскладах жеребьевки и вероятных соперниках российских клубов можно прочитать в материале «СЭ».

32 участника группового турнира Лиги Европы будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. При жеребьевке все команды распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА.

Следить за ходом жеребьевки Лиги Европы можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».