Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть и во сколько начало трансляции

11:45
Кубок Лиги Европы. Фото Reuters
Кубок Лиги Европы. Фото Reuters
Теги:

Сегодня, 27 августа, в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Начало мероприятия в 13.00 по московскому времени.

От России во втором по значимости клубном турнире Европы в этом году сыграют два московских клуба — «Локомотив» и «Спартак».

Подробнее о раскладах жеребьевки и вероятных соперниках российских клубов можно прочитать в материале «СЭ».

32 участника группового турнира Лиги Европы будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. При жеребьевке все команды распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА.

Следить за ходом жеребьевки Лиги Европы можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Жителю Твери грозит 18 лет за самооборону и защиту жены и ребенка
Видео: разведенная Бородина засветила соски на тусовке
Организатору водной блокады Крыма пообещали закрыть дорогу на полуостров
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд