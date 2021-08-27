Тренер «Рейнджерса»: «Мы счастливы, что попали в групповой этап Лиги Европы четвертый год подряд»

Тренер «Рейнджерса» Гари Макаллистер подвел итоги ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Алашкерта» (0:0, 1:0 — общий счет).

Отметим, «Алашкерт» тренирует экс-наставник хабаровского СКА, «Анжи», «Тамбова» и «Арарата» Александр Григорян.

«Вы должны представить себе, что чувствуют игроки — многие их товарищи по команде и члены персонала не могут отправиться в другую страну, и эти проблемы затрагивают нас. Но мы не использовали это как оправдание. Возможно, мы не играли хорошо, но вы не сможете указать пальцем на кого-то, кто не выкладывался — мы сделали все, чтобы не пропустить и выиграть.

Мы абсолютно счастливы, что попали в групповой этап. Я думаю, что тот факт, что мы сделали это четыре года подряд, является фантастическим достижением для игроков и клуба», — приводит слова Макаллистера официальный сайт клуба.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня, 27 августа, и начнется в 13:00 мск.