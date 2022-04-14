Тедеско: «Рады, что прошли это сложное испытание. «Аталанта» была очень подавлена»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в ответом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы очень рады, что прошли это сложное испытание. Нам удалось выполнить план на игру как нельзя лучше, мы хорошо оборонялись, не опускались ни в первом, ни во втором тайме. Хорошо справлялись с прессингом, хорошо защищались. «Аталанта» была очень подавлена. Я горжусь, что «Лейпциг» выиграл», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.

Тренер после матча рассказал о своем самочувствии.

«Отлично, я устал и измотан. Для «Лейпцига» эта квалификация — очень удачная. Думаю, что команда полностью заслужила победу, если посмотреть на все 180 минут», — добавил Тедеско.

Первый матч между командами завершился с ничейным счетом (1:1) и по итогам двух встреч (3:1) в полуфинал Лиги Европы прошел «Лейпциг».

За выход в финал турнира команда Доменико Тедеско поборется с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».