«Аталанта» дома уступила «Лейпциге» в ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы — 0:2. Встреча проходит на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».

Победу немецкой команде в матче принес Кристофер Нкунку, который оформил дубль.

Первый матч между командами завершился с ничейным счетом (1:1). По итогам двух встреч (3:1) в полуфинал Лиги Европы прошел «Лейпциг», где встретится с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».