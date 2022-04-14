«Аталанта» — «Лейпциг»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы
Видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Лейпциг»
«Аталанта» дома уступила «Лейпциге» в ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы — 0:2. Встреча проходит на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».
Победу немецкой команде в матче принес Кристофер Нкунку, который оформил дубль.
Первый матч между командами завершился с ничейным счетом (1:1). По итогам двух встреч (3:1) в полуфинал Лиги Европы прошел «Лейпциг», где встретится с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».
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