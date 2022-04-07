Гасперини признался, что «Аталанта» не чувствует давления перед матчем с «Лейпцигом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, насколько Лига Европы важна для итальянского клуба.

Сегодня, 7 апреля, «Аталанта» сыграет с «Лейпцигом» в четвертьфинале турнира.

«Итальянские клубы не выигрывали этот трофей с 1999-го. Уже 23 года прошло. Но мы пока не чувствуем давление. Мы знаем, что, если пройдем этот раунд, полуфинал уже станет для нас выдающимся достижением», — цитирует Гасперини сайт УЕФА.

Игра пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арена». Начало — в 19.45 мск.