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Дмитрий Шомко: «Буду рассказывать внукам, что забил «Манчестер Юнайтед»

00:24
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Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:1). Он забил один из мячей в этой игре.

— Собралась полная «Астана Арена», порадовали болельщиков заключительной домашней игрой в этом году. Не каждый год играем с такой великой командой. Хорошо, что сегодня победили. Было дело, скажу внукам в старости, забил «Манчестеру»... Неважно, кто забил сегодня, честно. Главное — выиграли. Хорошие эмоции.

Астана — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2020/matches/round=2001150/match=2027884/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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