Дмитрий Шомко: «Буду рассказывать внукам, что забил «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:1). Он забил один из мячей в этой игре.

— Собралась полная «Астана Арена», порадовали болельщиков заключительной домашней игрой в этом году. Не каждый год играем с такой великой командой. Хорошо, что сегодня победили. Было дело, скажу внукам в старости, забил «Манчестеру»... Неважно, кто забил сегодня, честно. Главное — выиграли. Хорошие эмоции.