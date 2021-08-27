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Дасаев — о группе «Спартака» в ЛЕ: «Команде нужна будет поддержка, а не раздоры, которые мы видим»

14:32
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы для красно-белых.

«Сейчас трудно что-то сказать. Шансы зацепиться за третье место или выйти дальше есть у всех. В каком состоянии «Спартак» придет к этому европейскому первенству — вопрос. Одно дело чемпионат России, а другое — европейские кубки, которые на голову выше наших первенств. Группа смерти? Понимаете, в этой группе можно играть со всеми. Сейчас команде нужна поддержка, а не раздоры, которые мы видим. Надеюсь, что у «Спартака» все получится», — сказал Дасаев «СЭ».

Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря. Соперники «Локомотива» в групповом раунде ЛЕ — по этой ссылке.

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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