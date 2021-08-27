Мещеряков оценил жеребьевку ЛЕ: «Локомотив» попал в нормальную группу"

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы для железнодорожников.

«У «Локомотива» абсолютно рабочая группа. С этими командами надо играть и выигрывать. Шансы есть. «Локомотиву» точно надо играть на выход из группы. А истории с зацепиться за 3-е место — это не для спортсменов. Наши команды должны ставить себе цель выигрывать в каждом матче и биться за это. Делай, что должен, а там будь, что будет», — сказал Мещеряков «СЭ».

Жеребьевка группового турнира состоялась сегодня, 27 августа. «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». Также соперников узнал московский «Спартак».