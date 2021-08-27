Спаллетти о жеребьевке Лиги Европы: «Это будут шесть прекрасных матчей для «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Соперниками неаполитанцев стали «Лестер», «Спартак» и «Легия».

«У меня не было никаких предпочтений, потому что во всех матчах будет «Наполи». Но я уверен, что это будут шесть прекрасных матчей», — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

Команда, занявшая первое место в группе, напрямую выходит в плей-офф Лиги Европы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой из Лиги чемпионов, а третья команда Лиги Европы сыграет в стыковых матчах со второй командой Лиги конференции за выход в 1/8 финала ЛК.

Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря.