Даниил Уткин: «Краснодару» нужно быть наглее»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин после поражения от «Хетафе» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы заявил, что команде нужно быть раскрепощеннее в еврокубках для достижения результата, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Никаких сложностей при выходе на замену не было, — отметил Уткин. — Я не доволен собой, потому что не забил в одном из решающих моментов, чтобы сравнять счет. Во втором тайме команда играла значительно лучше, чем в первом. Почему так? Не знаю. Не был на поле, тяжело со стороны судить.

— Почему не удалось достичь результата?

— Тяжело ответить, почему не удалось победить. Я думаю, все еще впереди.

— Сильно ли сказывается позднее начало матча?

— Нет. Для меня нет разницы. Все мы уже привыкаем к такому графику игры по европейскому времени.

— Есть понимание, почему «Краснодар» в четвертом матче в еврокубках проигрывает?

— Мне тяжело судить, я еще не настолько опытный игрок. Но недооценки соперников точно нет, потому что все понимают — это еврокубки. Возможно, где-то надо быть наглее, раскрепощеннее.

— «Хетафе», который ждали, и «Хетафе», который приехал — есть разница?

— Нет, мы ждали такую агрессивную борьбу на каждом участке поля. Команда играет упрощенно по сравнению с другими испанскими клубами.

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