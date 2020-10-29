ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в Лиге Европы

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с загребским «Динамо» (0:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

Команда Виктора Гончаренко с двумя очками занимает второе место в группе K. «Динамо» — третья строчка и два балла.

5 ноября ЦСКА на выезде встретится с «Фейеноордом». Встреча пройдет в Роттердаме.

Лига Европы

Группа K, 2-й тур

ЦСКА (Россия) — «Динамо З» (Хорватия) — 0:0

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Мариу Фернандес (Бистрович, 84), Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев (Ахметов, 80), Марадишвили, Обляков (Дзагоев, 80), Влашич, Эджуке (Сигурдссон, 75), Чалов (Гайч, 74).

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Стоянович, Лауритсен, Перич (Кастрати, 81), Гвардиол, Маер, Адеми, Франьич, Иванушец (Якич, 66), Петкович (Гавранович, 66), Оршич (Мохаррами, 90+3).

Предупреждения: Петкович, 61. Якич, 90+1.

Судьи: Петреску. Гингуляк, Григорию (все — Румыния).

29 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».