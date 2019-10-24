ЦСКА проиграл три матча. Наши команды никогда так плохо не начинали Лигу Европы
ЦСКА стал третьей российской командой, проигравшей все три стартовых матча группового турнира в еврокубках.
До армейцев с трех неудач начинали «Спартак» и «Локомотив», выступавшие, правда, в более статусном турнире. Красно-белые в провальном сезоне-2002/03 потерпели три сухих поражения, а железнодорожники год назад, забили один гол, а пропустили семь.
Случаи, когда российские клубы проигрывали три стартовых матча группового турнира
|
Сезон
|
Клуб
|
Турнир
|
Тренер
|
Матчи
|
Мячи
|
2002/03
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
ЛЧ
|
Базель (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:3, Ливерпуль (г) — 0:5
|
0-10
|
2018/19
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
ЛЧ
|
Галатасарай (г) — 0:3, Шальке (д) — 0:1, Порту (г) — 1:3
|
1-7
|
2019/20
|
ЦСКА
|
Виктор Гончаренко
|
ЛЕ
|
Лудогорец (г) — 1:5, Эспаньол (д) — 0:2, Ференцварош (д) — 0:1
|
1-8
До нынешнего сезона худшим результатом армейцев в первом круге было одно набранное очко в трех розыгрышах Лиги чемпионов. В 1992 году армейцы отобрали очки у «Марселя», в 2007-м — у «Фенербахче», а 2014-м — у «Манчестер Сити».
Худшие старты ЦСКА в групповом турнире еврокубков
|
Сезон
|
Турнир
|
Тренер
|
Матчи
|
Очки
|
Мячи
|
2019/20
|
ЛЕ
|
Виктор Гончаренко
|
Лудогорец (г) — 1:5, Эспаньол (д) — 0:2, Ференцварош (д) — 0:1
|
0
|
1-8
|
2014/15
|
ЛЧ
|
Леонид Слуцкий
|
Рома (г) — 1:5, Бавария (д) — 0:1, Манчестер Сити (д) — 2:2
|
1
|
3-8
|
2007/08
|
ЛЧ
|
Валерий Газзаев
|
ПСВ (г) — 1:2, Фенербахче (д) — 2:2, Интер (д) — 1:2
|
1
|
4-6
|
1992/93
|
ЛЧ
|
Геннадий Костылев
|
Брюгге (г) — 0:1, Рейнджерс (д) — 0:1, Марсель (д) — 1:1
|
1
|
1-3
|
2016/17
|
ЛЧ
|
Леонид Слуцкий
|
Байер (г) — 2:2, Тоттенхэм (д) — 0:1, Монако (д) — 1:1
|
2
|
3-4
«Ференцварош» одержал первую для венгерских команд победу в России. Ранее венгры добивались успеха только на своем поле («Ференцварош», «Бекешчаба» и МТК), но стабильно привозили из России поражения. Выделиться удалось только МТК, добывшему во Владикавказе ничью. (Кирилл Бурдаков)
Матчи российских клубов с венграми в еврокубках
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Матчи
|
1994/95
|
КУ
|
1/32 финала
|
Текстильщик
|
Бекешчаба
|
6:1 (д), 0:1 (г)
|
1994/95
|
КК
|
1/16 финала
|
ЦСКА
|
Ференцварош
|
2:1 (д), 1:2 (пен. — 6:7) (г)
|
1997/98
|
КУ
|
1/32 финала
|
Алания
|
МТК
|
0:3 (г), 1:1 (д)
|
2000/01
|
КИ
|
3-й раунд
|
Зенит
|
Татабанья
|
2:1 (д), 2:1 (г)
|
2007/08
|
КИ
|
2-й раунд
|
Рубин
|
Залаэгерсег
|
3:0 (д), 2:0 (г)
|
2012/13
|
ЛЕ
|
2-й отб.раунд
|
Анжи
|
Гонвед
|
1:0 (д), 4:0 (г)
|
2014/15
|
ЛЕ
|
3-й отб.раунд
|
Краснодар
|
Дьешдьер
|
5:1 (г), 3:0 (д)
|
2019/20
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Ференцварош
|
0:1 (д)
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр