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ЦСКА прилетел в Болгарию на матч с «Лудогорцем»

13:55
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ЦСКА приземлился в Болгарии, чтобы провести первый матч группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем», соответствующей фотографией клуб поделился в официальном Twitter.

Также клуб поделился подробностями перелета, cняв видео в самолете с полузащитником клуба Константином Марадишвили. Матч «Лудогорец» — ЦСКА пройдет в четверг 19 сентября в Разграде и начнется в 22.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Главным арбитром матча назначен босниец Ирфан Пельт.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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