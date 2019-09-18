ЦСКА прилетел в Болгарию на матч с «Лудогорцем»

ЦСКА приземлился в Болгарии, чтобы провести первый матч группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем», соответствующей фотографией клуб поделился в официальном Twitter.

Также клуб поделился подробностями перелета, cняв видео в самолете с полузащитником клуба Константином Марадишвили. Матч «Лудогорец» — ЦСКА пройдет в четверг 19 сентября в Разграде и начнется в 22.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Главным арбитром матча назначен босниец Ирфан Пельт.

Приземлились! И наш уютный твиттер на связи из солнечной Болгарии ?? #ЛудогорецЦСКА pic.twitter.com/k0MOOZASr8 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 18, 2019

Привет от Кости Марадишвили из самолёта #ЛудогорецЦСКА pic.twitter.com/DZKw4WX0b8 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 18, 2019

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