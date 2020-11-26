Стали известны составы ЦСКА и «Фейеноорда» на матч группового турнира Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Эджуке, Влашич, Чалов.

Запасные — Тороп, Ахметов, Котин, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.

«Фейеноорд»: Марсман, Ньювкоп, Сенеси, Димерс, Н. Йергенсен, Бергхес, Линссен, Гертрейда, Оркун Кекджю, Спаич, Торнстра.

Запасные — тен Хове, Янсен, Нарсингх, Джонстон, Жоау Тейшейра, Боттегин, Баннис, Венте, Верманн.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Фейеноорд»