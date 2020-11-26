ЦСКА — «Фейеноорд»: прямая трансляция матча начнется в 20.55
20:20
В четверг, 26 ноября, ЦСКА проедет матч группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда». Начало встречи — в 20.55 по московскому времени.
У армейцев 2 очка после трех встреч, команда занимает последнее место в группе К.
Следить за матчем ЦСКА — «Фейеноорд» — вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Фейеноорд»
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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