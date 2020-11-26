Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

ЦСКА — «Фейеноорд»: прямая трансляция матча начнется в 20.55

20:20
Игроки ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В четверг, 26 ноября, ЦСКА проедет матч группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда». Начало встречи — в 20.55 по московскому времени.

У армейцев 2 очка после трех встреч, команда занимает последнее место в группе К.

Следить за матчем ЦСКА — «Фейеноорд» — вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Фейеноорд»

ЦСКА — Фейеноорд

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир