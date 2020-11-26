В четверг, 26 ноября, ЦСКА проедет матч группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда». Начало встречи — в 20.55 по московскому времени.

У армейцев 2 очка после трех встреч, команда занимает последнее место в группе К.

Следить за матчем ЦСКА — «Фейеноорд» — вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Фейеноорд»