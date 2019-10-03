ЦСКА — «Эспаньол»: главный тренер испанцев получил предупреждение
20:28
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА принимает «Эспаньол». В первом тайме главный тренер испанцев Давид Гальего получил предупреждение.
На протяжении всей первой половины встречи Гальего активно жестикулировал и эмоционально реагировал на каждое решение главного арбитра матча Али Палабыйыка.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур
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